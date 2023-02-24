Російська федерація вже рік продовжує повномасштабну збройну агресію проти України.

Як повідомляється в новому зведенні Генштаба ЗСУ, основні зусилля ворог зараз зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, пише Politeka.net.

Минулої доби наші захисники відбили близько 100 атак противника на цих напрямках.

«В той же час російські окупанти завдали 10 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», - повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також зазначаєтсья, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

Генштаб ЗСУ також звертає увагу, що з метою поповнення масштабних втрат в живій силі, ворог продовжує приховану мобілізацію в росії.

Зокрема, в регіонах Кавказу, триває примусова мобілізація чоловіків призовного віку з метою відправки для участі в бойових діях на території України. Мобілізації підлягають всі чоловіки незалежно від стану здоров’я та бажання воювати.

«Велика кількість мобілізованих - це громадяни, які відбували чи відбувають покарання в пенітенціарних закладах. Ув’язнених звільняють за умови добровільної участі в бойових діях на території України», - зазначаєть в Генштабі.

Тим часом в деяких районах тимчасово окупованих територій Луганської області мобільні оператори відключили доступ до мережі інтернет з метою перешкоджання передачі даних про дії окупантів та боротьби з українськими патріотами.

«Відключення мережі інтернет має відбутися на всіх тимчасово окупованих територіях Луганської області», - попереджають в Генштабі.

Також повідомляється, що авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та один інший важливий об’єкт ворога.

Що це за об’єкт в Генштабі поки не уточнюють.

Також в Генштабі нагадали, як розгорталися події наприкінці лютого минулого року.

«Військове та політичне керівництво рф досягло згоди щодо дати нападу. Потрібен був лише формальний привід. І він в арсеналі країни-агресора швидко знайшовся.

22.02.2022 володимир путін підписав указ про визнання росією незалежності окремих районів Луганської та Донецької областей України, тимчасово окупованих військами рф», - нагадали в Генштабі, як все починалося.

Також нагадується, що 24 лютого, з 4 ранку, батальйонно-тактичні групи армії рф почали широкомасштабний наступ на прикордонні райони України одночасно з півночі, сходу та півдня.

«За фактом збройної агресії урядом України було прийнято рішення про введення в країні режиму воєнного стану, який триває й досі.

З перших же хвилин російського вторгнення агресор отримав гідну відсіч від українського народу», - зазначили в Генштабі.

Додамо, що сьогодні вранці, 24 лютого, президент України Володимир Зеленський опублікував відео, присвячене року повномасштабної війни.

Нагадаємо, нове рішення Валерія Залужного спричинило скандал.

Також повідомлялось, що ветеран батальйону "Айдар" розповів, які міста у небезпеці.

Крім того, Politeka.net писала, що дніпрянка розповіла, як народжувала під виття сирен 24 лютого.