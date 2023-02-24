Як повідомляє Pliteka.net з посиланням на правоохоронців Київської області, нещастя сталося ввечері 22 лютого.
«До поліції зателефонували очевидці та повідомили про те, що невідомий чоловік випав із вікна багатоповерхівки на піддашок під’їзду», - розповіли правоохоронці.
Прибувши на місто трагедії, було встановлено, що загиблому було 32 роки. Напередодні він винайняв житло в будинку, під вікнами якого його і знайшли.
Людина загинула від травм несумісних із життям при падінні з 10 поверху.
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Як розповіли правоохоронці, на момент трагедії чоловік знаходився в квартирі один, двері були зачині зсередини, обстановка кімнати не була порушена.
«Слідчі з‘ясували, що чоловік вистрибнув з балкону. Для встановлення остаточних причин смерті тіло загиблого скерували на судово-медичну експертизу», - додали правоохоронці.
За фактом вчинення самогубства [cт. 115 ККУ] слідчі проводять досудове розслідування.
Нагадаємо також, що днями трагедія також сталася у Броварах Київської області – там із 14 поверху випала 11-річна дівчинка.
"Усі обставини інциденту з'ясовуються. Причиною нещасного випадку, за попередніми даними, може бути самогубство", - повідомляв про обставини трагедії голова поліції Київської області Андрій Небитов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чоловік нібито приїхав з Київа і встиг прожити в орендованій квартирі лише кілька днів.
Також повідомлялось про жорстку ДТП в столиці - на місці багато поліції і "швидких".