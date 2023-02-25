Як пише Politeka.net, величезна пожежа сталася у Подільському районі. В офіційному телеграм-каналі КМДА вже опублікували реакцію мера Віталія Кличка на пожежу.
"Пожежа на підприємстві у Подільському районі столиці
Усі служби вже на місці. Подробиці – згодом", - зазначив Кличко.
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У мережі також з'явились фотографії пожежі. На них можна побачити густий чорний дим, що здіймається над містом.
Трохи пізніше з'явилася інформація, що горить склад лакофарбової продукції. Площа пожежі становила 3 тисячі кв. м. Пожежні вже активно займаються локалізацією спалаху. Поки що про постраждалих інформації не надходило.
Також відео з місця подій опублікував мер Києва Віталій Кличко, на яких можна оцінити масштаб події.
"18 одиниць техніки задіяно для гасіння пожежі у Подільському районі. Займання сталося у металевому складському приміщенні на території одного з підприємств. Палає на площі близько 2000 кв. м. Техніка та майже 90 осіб рятувальників працюють, щоб локалізувати пожежу", - написав Кличко.
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