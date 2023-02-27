У ніч проти 27 лютого росіяни вчергове атакували Україну.

Під атаку потрапила Хмельницька область. Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, внаслідок удару по обласному центру, під час ліквідації наслідків обстрілу, виконуючи службовий обов’язок загинув рятувальник ДСНС, ще четверо були травмовані.

Загиблого звали Владислав Дворак. Він був командиром відділення 1 Державної пожежно-рятувальної частини м. Хмельницький.

Владиславу було всього 21.

«Вічна пам’ять», «Який молодий, ще б жити і жити…», «Царство небесне Герою», «Співчуття рідним і близьким», - пишуть користувачі соцмереж, приголомшені новою трагедією.

Згодом, стало відомо, що кількість жертв зросла.

"На жаль, маємо ще одну смерть у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного Героя - рятувальника. Співчуття рідним та близьким загиблих", - повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Додамо, що у Хмельницькому внаслідок атаки пошкоджена низка будівель, та виникли масштабні пожежі.

Крім того, по Запоріжжю сьогодні вночі окупанти вдарили ракетами С-300. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Постраждав один з об'єктів інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв.

Також у Запоріжжі зафіксовано прильот на острові Хортиця. Загорілася адмінбудівля.

У ніч на 27 лютого ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва типу «Shahed» з північного напрямку.

Усього випущено до 14 БпЛА-камікадзе, одинадцять із них знищено протиповітряною обороною у зоні відповідальності повітряного командування «Центр» Повітряних Сил.

Також нагадаємо, що окупанти можуть готувати новий, дуже потужний ракетний удар по Україні.

Також повідомлялося, що Росія після України націлилася на нову країну.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти біжать, розуміючи, що деокупація захоплених ними територій неминуча.