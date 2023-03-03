Автокатастрофа сталася на проспекті Степана Бандери.
Там, як повідомляє паблік «Киевский Движ», BMW на швидкості 210 км/год влетів у причіп комунальників.
Постраждав водій легковика – його передали лікарям. На жаль, пасажиру BMW допомгти вже було неможливо – він загинув на місті від травм несумісних з життям.
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Тіло нещасного затиснуло, рятувальникам довелося його вирізати.
Також відомо, що під час зіткнення незначні ушкодження зазнав третій автомобіль.
Судячи з кадрів, внаслідок зіткення BMW спалахнуло.
Інший київський паблік Dtp.kiev.ua повідомляє, що водій BMW знаходиться в комі, пасажир, який сидів попереду загинув, ще двоє пасажирів отримали травми.
Всі обставини і винуватця аварії встановять правоохоронні органи.
Додамо, тим часом стало відомо, що жертвою важкого ДТП, яке сталося зрану 2 березня на столичній Оболоні, став 22-річний пасажир одного за втомобілів, оперативний співробітник Ярослав Соловйов.
Також нагадаємо про новий вибух у Києві.
Крім того, Politeka.net писала, що на Київщині знайшли три тіла. Нещасні загинули від куль росіських загарбників під час окупації.
Їх тіла поховав місцевий мешканець.