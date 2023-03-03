Внаслідок влучення ворожої атаки зруйновано квартиру Олександра Кобзаря, у Запоріжжі його знають як Dj Rufus.

Олександр перебуває у реанімації, його друзі тим часом оголосили збирання коштів.

Зокрема, Катерина Мельник, яка дивом вижила, яка провела 5 годин під завалами багатоповерхівки в Запоріжжі, у сторіс на своїй сторінці в Інстаграм залишила реквізити для допомоги Олександру.

"На даний момент будь-яка гривня важлива", - йдеться у повідомленні.

Дружина Олександра Юлія повідомила, що її чоловік у реанімації, лікарі кажуть, що стан стабільний, але до нього нікого не пускають. Також вона додала, що її чоловіка відключили від апарату штучного дихання, на щастя він дихає сам.

На своїй сторінці до Інстаграма Юлія додала реквізити, щоб українці могли допомогти Олександру.

"Знаходжуся трохи у шоковому стані, але вірю в те, що візьму його за руку і як у диснеївських мультфільмах станеться диво 💫💖 ще раз дякую кожному з Вас за всю допомогу та окрему подяку за молитви", - написала Юлія.

"🙏все обов’язково буде добре! Кохання врятує світ та загоїть всі рани",

"Усі кулачки світу тримаємо за Сашка!",

"Міцного здоров'я та швидкого одужання ❤️",

"Молимося і знаємо, у вас все буде добре❤️ 🙌Ангели Охоронці в допомогу Вам завжди і скрізь нехай будуть❤️🙏",

"Тримайтеся, все обов'язково буде добре", - пишуть українці слова підтримки в коментарях.

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