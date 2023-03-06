Цієї ночі ворогом було запущено 15 дронів-камікадзе з північного напрямку.

Про це, як пише Politeka.net, в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

На щастя, українським захисникам вдалося знищити 13 із 15 БпЛА.

Так, відомо, що вночі ворог атакував, зокрема, Дніпропетровську область. Про наслідки атаки повідомив керівник Дніпропетровської ОДА Сергій Лсак.

За його словами, область було отаковано чотирма безпілотниками.

«Проте наші героїчні військовi з повітряного командування "Схiд" їх знищили. Ймовiрно, це були Shahed», - розповів Лисак.

Що ж до обстановки в регіоні в цілому, то, за словами Лисака, ніч в області пройшла без обстрілів, але після шостої ранку агресор вдарив по Нiкопольщинi.

«Спрямував важку артилерiю по Червоногригорівській громадi та Нiкополю. Наслiдки атак з’ясовуються. Попередньо - без жертв», - заявив Лисак.

Тим часом стало відомо, як минула доба на Харківщині.

Так, під вогнем окупантів були Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Дворічна та інші населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

У Куп'янську обстрілами пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури, сталася пожежа. Протягом вчорашнього дня ворог з танків та САУ масовано обстрілював смт Дворічну Куп'янського району.

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Всього за даними Генштаба ЗСУ, минулої доби загарбники рф завдали 27 авіаційних та 4 ракетних удари, здійснили понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Українські воїни відбили понад 95 атак окупантів.

Крім того, українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 1 позицію засобів протиповітряної оборони ворога.

Тим часом в Україні знов лунає масштабна повітряна тривога.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що буде, якщо Китай вступить у війну.

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