Як повідомили у пресслужбі ДБР, чоловік понад 8 років переховувався від слідства у справі за фактом дезертирства.
У 2014 році після російського вторгнення фігурант не виконав наказ керівництва щодо передислокації й залишився у окупованому місті Алчевську.
Через певний час експравоохоронець виїхав з так званої «лнр» на підконтрольну Україні територію, проте щоб ухилитися від кримінальної відповідальності він переховувався, обмеживши своє пересування навіть вулицею і оселився в столиці.
Працівники ДБР спільно з СБУ затримали підозрюваного у Києві.
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Під час обшуку за його місцем проживання вилучені мобільні телефони та копії документів.
Фігурант перевіряється на причетність до співпраці з представниками рф та незаконними збройними формуваннями «лнр».
Експравоохоронцю повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України).
Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.
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