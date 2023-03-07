Працівники ДБР та СБУ затримали у Києві колишнього співробітника управління Служби безпеки України в Луганської області.

Як повідомили у пресслужбі ДБР, чоловік понад 8 років переховувався від слідства у справі за фактом дезертирства.

У 2014 році після російського вторгнення фігурант не виконав наказ керівництва щодо передислокації й залишився у окупованому місті Алчевську.

Через певний час експравоохоронець виїхав з так званої «лнр» на підконтрольну Україні територію, проте щоб ухилитися від кримінальної відповідальності він переховувався, обмеживши своє пересування навіть вулицею і оселився в столиці.

Працівники ДБР спільно з СБУ затримали підозрюваного у Києві.

Під час обшуку за його місцем проживання вилучені мобільні телефони та копії документів.

Фігурант перевіряється на причетність до співпраці з представниками рф та незаконними збройними формуваннями «лнр».

Експравоохоронцю повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

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