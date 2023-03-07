Сотрудники ДБР и СБУ задержали в Киеве бывшего сотрудника управления Службы безопасности Украины в Луганской области.

Как сообщили в пресс-службе ДБР, мужчина более 8 лет скрывался от следствия по делу по факту дезертирства.

В 2014 году после российского вторжения фигурант не выполнил приказ руководства по поводу передислокации и остался в оккупированном городе Алчевске.

Через некоторое время экс-сотрудник СБУ выехал из так называемой «лнр» на подконтрольную Украине территорию, однако чтобы уклониться от уголовной ответственности он скрывался, ограничив свое передвижение даже по улице и поселился в столице.

Сотрудники ДБР совместно с СБУ задержали подозреваемого в Киеве.

При обыске по его месту жительства изъяты мобильные телефоны и копии документов.

Фигурант проверяется на причастность к сотрудничеству с представителями России и незаконными вооруженными формированиями «лнр».

Эксправохранитель уведомлен о подозрении в дезертирстве (ч. 1 ст. 408 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове мошенники ограбили находившегося на лечении защитника: отобрали даже обувь и куртку.

Также сообщалось, что СБУ уличила еще одного вражеского агента, им оказался настоятель одного из храмов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Кроме того, Politeka.net мошенники "собирали" деньги для защитников, представляясь должностными лицами: присвоить более 3 млн. человек.