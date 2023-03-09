По всій Україні лунає повіятрна тривога, людей просять знаходитись в безпеці.

Так, про вибухи повідомляють в Київській, Сумській, Івано-Франківській, Вінницькій та Тернопільській областях, пише Politeka.net.

Також з’явилася інформація про вибухи на Одещині. Вже відомо, що є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури, також пошкоджені житлові будинки.

Попередньо, без постраждалих. У регіоні діють обмеження електропостачання.

Крім того, ворог завдав близько 15 ударів по Харкову і області. Під прицілом окупантів знову об‘єкти критичної інфраструктури. Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Дуже потужний вибух прогримів в Києві. За непідтвердженою інформацією, є влучання – виникла сильна пожежа.

Мер столиці повідомляє, що вибух був у Голосіївському районі. На місце виїхали всі служби.

В пабліках повідомляють нові пуски ракет з Півночі. Напрямок невідомий.

«Станом на 05:30 через аварійні знеструмлення із затримкою слідують 32 поїзди далекого сполучення. 7 - у понад годину», - повідомив член правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Тим часом з'явилася інформація про сильний вибух у Дніпрі.