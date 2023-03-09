У Бахмуті в окупантів вимальовується глухий кут, який не дозволить їм окупувати місто.

Так, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко повідомив у своєму каналі в Телеграм, що російські окупанти, зайшовши у східний сектор міста, де переважно приватна забудова, просунулися до річки Бахмутівка. Але сидять зараз вони, умовно, по лінії вулиці Щедра, бо з правого берега Бахмутівки лівий берег прострілюється.

"Для того, щоб вийти на правий берег, необхідно зайняти позицію, підігнати техніку для форсування водної перешкоди, почати форсування, накопиченими силами та засобами. А як це зробити, якщо лівий берег прострілюється вглиб на 400 метрів?" - повідомляє Коваленко.

Тому окупанти сидять у приватному секторі "поки рак не свисне і жують онучі, паралельно отримуючи регулярні прильоти", які не позолюють відновити боєздатність.

Говорити про найближчу перспективу прориву оборони південного сектору Бахмута, як каже військовий експерт, зараз важко через те, що для цього потрібно затягнути туди більш серйозний ударний кулак, але цього вони зробити не можуть через відсутність необхідного ресурсу.

На північній локації, за словами Коваленка, дуже складно. Тиск із півночі виявляється зараз найбільш відчайдушним та істеричним у РОВ. Однак природні природні перепони так само являють собою лінії оборони, які дозволяють ефективно відбивати хвилі окупантів, що штурмують.

"Артерії 0504 та 0506 у короткостроковій перспективі у РОВ перерізати немає шансів. На це вистачає ресурсів, які зараз усі сконцентровані на півночі, сході та півдні міста. Відтягнуть ресурс для штурму трас - отримають контратаку та втратять те, що зайняли сьогодні з міста.

У свою чергу, відтягнути частину сил з локацій у 0504 і 0506 для посилення тиску на північ і південь, для прориву в центр теж не можуть, адже ослаблення спричинить обвал флангів", - заявив Коваленко.

Таким чином, як повідомляє експерт, у Бахмуті в окупантів зараз вимальовується такий собі Уроборос. Тобто, куди і як би вони не смикнулися, вони жуватимуть свій власний хвіст.

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