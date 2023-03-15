Харківська область під обстрілом - очільник ОВА закликає місцевих жителів не ігнорувати сигналів тривоги.

Окупанти завдають ударів ракетами С-300 по Харківській області, про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - повідомив Синєгубов у Телеграм.

Синєгубов також повідомив, що інформації про постраждалих поки немає. На місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань уточнюються.

«В районі місця прильоту - жодного військового чи інфраструктурного об‘єкту. Тільки житлові будинки та міська інфраструктура. В будинках навколо повибивало шибки», - розповів мер міста Ігор Терехов.

Також голова ОВА проінформував, що минулої доби росіяни масовано обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Одним з найбільш обстрілюваних ворогом міст є Вовчанськ. Внаслідок вчорашніх обстрілів у місті пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, об'єкти цивільної промисловості та крамниці. Внаслідок влучання снаряду в цивільний автомобіль загинула 55-річна жінка, 47-річний водій авто отримав поранення та був госпіталізований.

Внаслідок обстрілу с. Колодязне Куп'янського району пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Загинув 42-річний цивільний чоловік, який у момент обстрілу їхав у машині.

У смт Дворічна Куп'янського району осколкове поранення зазнав 58-річний цивільний чоловік. Отримав медичну допомогу на місці.

За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 142 вибухонебезпечні предмети.

На лінії зіткнення ворог не полишає спроб наступу, але отримує рішучу відсіч та несе втрати.

Нагадаємо, проблеми не тільки у "Вагнерів": окупанти зізналися у катастрофі.

Також повідомлялося, що окупанти вигадали, кого ще притягти на війну в Україну.

Крім того, Politeka.net писала про небезпеку наступу на Харківську область.