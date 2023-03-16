Рівно рік тому, 16 березня, російські окупанти скинули авіабомбу на Драматичний театр у Маріуполі.

У будівлі театру ховалися сотні дорослих та дітей, які втратили домівки через обстріли, нагадує Politeka.net.

Росіяни знали, що там знаходяться мирні жителі - перед будівлею театру було великими літерами написано «ДІТИ», і свідомо скинули туди авіабомбу.

Журналісти Associated Press провели власне розслідування, зібравши дані свідків. Попередньо встановленно, що тоді загинуло 600 людей.

За іншими даними, кількість жертв може досягати 800 людей.

«Бобма влучила в задню частину театру, де у тому числі в гримерних на третьому поверсі було розміщено жінок з немовлятами. Тих самих жінок, які перевезли з розбомбленого пологового будинку. Та тих самих немовлят, які народились одразу після бомбардування», - розповідає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Також він показав, як зараз виглядає будівля:

«Фронтон та частина коридору одразу над сховищем. Все, що було фізичним доказом злочину - демонтовано. Всі трупи з під завалі ексгумовано та вірогідно поховано в братських могилах в Старому Криму. Літаки вбивць з московії злітали з аеропорту біля м. Приморсько-Ахтарськ на росії».

Нагадаємо, у грудні 2022 року окупанти знесли напівзруйновану будівлю Драмтеатру, знищуючи таким чином сліди своїх злочинів. Лише фронтальну частину театру росіяни вирішили залишити, як «основу реконструкції».

Також Андрющенко показав унікальне відео, яке було зроблено маріупольцями в перші хвилини після бомбардування.

«На відео знову можна почути, що “ракета попала в середину ДрамТеатра”. Ніяких вигаданих россіянами “вибухів в середині”.

Люди намагаються евакуюватись. По відео відно, що це бокова частина театру, найближча до фротнального боку (переду).

Докази страшного злочину не вдасться приховати росіянам, допоки Маріуполь живе у своїх мешканцях», - впевнений Андрющенко.

Нагадаємо, у контрнаступа ЗСУ є два сценарії.

Також повідомлялось, що Мережу приголомшили страшні кадри з Маріуполя після атаки.

Крім того Politeka.net писала про хлопчика, який зник рік назад в Маріуполі - батьки не втрачають надії.