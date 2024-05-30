Російські окупанти атакували Харків і область ракетами – є перші дані про наслідки ударів.

Окупанти вдарили по критичній інфтраструктурі в Харкові, пише Politeka.net з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

«У Харкові дуже гучно! Будьте обережні!», - повідомивляв Терехов вночі.

Згодом мер Харкова повідомив, що був удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста.

«На місці прильоту пожежа, перебитий газогін, постраждали й навколишні будинки - бачимо багато вибитих вікон…», - розповідав Терехов.

Пізніше стало відомо, що внаслідок нічного «прильоту» є 4 постраждалих.

Ворог завдав ударів також по Малій Данилівці.

«Є потрапляння в будівлю ферми, виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. Загалом по місту й області армія рф випустила 8 ракет з території бєлгорода», - повідомляють в Харківській ОВА.

Додамо, що минулої ночі окупанти атакували також «Шахедами» і ракетами й інші регіони України.

Нагадаємо, що пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова завершено.

Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, яких завдали російські військові в суботу, 25 травня.

«Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії. Криміналісти провели більше 100 досліджень…», - повідомили в МВС.

До пошуків також були залучені кінологи - службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент.

Внаслідок ударів по звичайному гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв - 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.

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