За попередніми даними, російські окупанти застосували крилаті ракети.
Як наголосили в КМВА, усі цілі були знищені.
«Попередньо, за наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби», - йдеться повідомленні.
На даний момент про жертв і поранених не повідомляється.
Киян наполегливо просять відповідально ставитись до сигналів повітряних тривог.
Додамо, що російські окупанти також атакували Харків. На даний момент відомо про трьох загиблих і 23 постраждалих. Під завалами можуть знаходитися люди.
Військові рф завдали удари кількома ракетами по Новобаварському району міста. Одна з ракет влучила в житловий будинок. Ще один боєприпас влучив в землю на території цивільного виробничого підприємства.
Ворог застосував підлу тактику подвійних ударів.
ОНОВЛЕНО:
Наслідки ракетного удару по Києву.
Пожежею пошкоджено:
- приватне домоволодіння СТО;
- автомийка;
- 6 легкових авто;
- складське приміщення.
Горіло на площі приблизно 120 м2.
Інформація стосовно потерпілих та загиблих зараз відсутня.
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