За попередніми даними, російські окупанти застосували крилаті ракети.

Як наголосили в КМВА, усі цілі були знищені.

«Попередньо, за наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби», - йдеться повідомленні.

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На даний момент про жертв і поранених не повідомляється.

Киян наполегливо просять відповідально ставитись до сигналів повітряних тривог.

Додамо, що російські окупанти також атакували Харків. На даний момент відомо про трьох загиблих і 23 постраждалих. Під завалами можуть знаходитися люди.

Військові рф завдали удари кількома ракетами по Новобаварському району міста. Одна з ракет влучила в житловий будинок. Ще один боєприпас влучив в землю на території цивільного виробничого підприємства.

Ворог застосував підлу тактику подвійних ударів.

Ракетний удар по Харкову

ОНОВЛЕНО:

Наслідки ракетного удару по Києву.

Пожежею пошкоджено:
- приватне домоволодіння СТО;
- автомийка;
- 6 легкових авто;
- складське приміщення.

Горіло на площі приблизно 120 м2.
Інформація стосовно потерпілих та загиблих зараз відсутня.

Ракетний удар по Києву

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