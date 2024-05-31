За попередніми даними, російські окупанти застосували крилаті ракети.

Як наголосили в КМВА, усі цілі були знищені.

«Попередньо, за наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби», - йдеться повідомленні.

На даний момент про жертв і поранених не повідомляється.

Киян наполегливо просять відповідально ставитись до сигналів повітряних тривог.

Додамо, що російські окупанти також атакували Харків. На даний момент відомо про трьох загиблих і 23 постраждалих. Під завалами можуть знаходитися люди.

Військові рф завдали удари кількома ракетами по Новобаварському району міста. Одна з ракет влучила в житловий будинок. Ще один боєприпас влучив в землю на території цивільного виробничого підприємства.

Ворог застосував підлу тактику подвійних ударів.

ОНОВЛЕНО:

Наслідки ракетного удару по Києву.

Пожежею пошкоджено:

- приватне домоволодіння СТО;

- автомийка;

- 6 легкових авто;

- складське приміщення.

Горіло на площі приблизно 120 м2.

Інформація стосовно потерпілих та загиблих зараз відсутня.

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