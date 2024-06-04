Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, російські терористи завдали удар по місту балістичними ракетами.
В багатьох домівках, розташованих поряд з епіцентром вибуху, вилетіли вікна, зруйновано дахи, пошкоджено стіни. В мережі з’явилися кадри понівеченого майна людей.
На вулиці містяни знаходять уламки російських ракет.
Про постраждалих інформації пока немає.
Додамо, раніше, 3 травня, в Дніпровській ОВА повідомляли, що 16 разів протягом дня жорстокий ворог бив по Нікопольщині дронами-камікадзе. Тричі гатив з артилерії.
Поцілив по Нікополю, Мирівській, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах.
Внаслідок атакпошкоджені інфраструктурний об’єкт, комунальне підприємство, гаражі, кілька авто, господарська споруда, парник. Побиті 10 сонячних панелей та газогін.
Атакували росіяни і Криворізький район - спрямували туди БпЛА. Пошкоджена АЗС.
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