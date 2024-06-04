Как сообщают местные телеграммы-каналы, российские террористы нанесли удар по городу баллистическими ракетами.
Во многих домах, расположенных рядом с эпицентром взрыва, вылетели окна, разрушены крыши, повреждены стены. В сети появились кадры побитого имущества людей.
На улице находят обломки российских ракет.
О пострадавших информациях пока нет.
Ранее, 3 мая, в Днепровской ОВА сообщали, что 16 раз в течение дня враг бил по Никопольщине дронами-камикадзе. Трижды бил из артиллерии.
Попал по Никополю, Мировской, Марганецкой, Красногригоревской, Покровской общинам.
В результате атак повреждены инфраструктурный объект, коммунальное предприятие, гаражи, несколько авто, хозяйственная постройка, парник. Разбиты 10 солнечных панелей и газопровод.
Атаковали россияне и Криворожское район – направили туда БпЛА. Повреждена АЗС.
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