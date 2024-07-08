Зокрема, жахливі вибухи прогриміли у Києві, пише Politeka.net. В небо здійнялися стовпи чорного диму.
Згідно з терміновим повідомленням КМВА, внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах. Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.
Також жахливий вибух пролунав у Шевченківському районі міста.
Відомо, що почалася евакуація станції метро «Лук’янівська».
За попередніми даними, є виклик медиків у Соломʼянський район.
В Мережі вже почали з’являтися кадри з наслідками ракетної атаки.
Також страшні вибухи пролуналі у Дніпрі.
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Спочатку було відомо про трьох постраждалих у Києві.
Одного з них госпіталізували. Двом - надали допомогу на місці. Перевіряється інформацію про одного загиблого.
Пошкоджена дитяча лікарня «Охматдит».
Згодом з'явилася інформація про одного загиблого та 9-х постраждалих в Києві.