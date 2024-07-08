Російські загарбники вдарили по Україні ракетами посеред дня, коли на вулицях багато людей.

Зокрема, жахливі вибухи прогриміли у Києві, пише Politeka.net. В небо здійнялися стовпи чорного диму.

Згідно з терміновим повідомленням КМВА, внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах. Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.

Також жахливий вибух пролунав у Шевченківському районі міста.

Відомо, що почалася евакуація станції метро «Лук’янівська».

За попередніми даними, є виклик медиків у Соломʼянський район.

В Мережі вже почали з’являтися кадри з наслідками ракетної атаки.

Також страшні вибухи пролуналі у Дніпрі.

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Спочатку було відомо про трьох постраждалих у Києві.

Одного з них госпіталізували. Двом - надали допомогу на місці. Перевіряється інформацію про одного загиблого.

Пошкоджена дитяча лікарня «Охматдит».

Згодом з'явилася інформація про одного загиблого та 9-х постраждалих в Києві.