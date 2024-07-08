Российские захватчики ударили по Украине ракетами посреди дня, когда на улицах много людей.

В частности, страшные взрывы прогремели в Киеве, пишет Politeka.net. В небо взвились столбы черного дыма.

Согласно срочному сообщению КГВА, в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. Предварительно есть возгорание. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

Также ужасный взрыв прогремел в Шевченковском районе города.

Известно, что началась эвакуация станции метро "Лукьяновская".

По предварительным данным, есть вызов медиков в Соломенский район.

В Сети уже начали появляться кадры с последствиями ракетной атаки.

Также страшные взрывы прогремели в Днепре.

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Сначало сообщалось о трех пострадавших в Киеве.

Один из них госпитализирован. Двум – оказали помощь на месте. Проверятся информацию об одном погибшем.

Повреждена детская больница «Охматдет».

Впоследствии появилась информация об одном погибшем и 9 пострадавших в Киеве.