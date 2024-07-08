В частности, страшные взрывы прогремели в Киеве, пишет Politeka.net. В небо взвились столбы черного дыма.
Согласно срочному сообщению КГВА, в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. Предварительно есть возгорание. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.
Также ужасный взрыв прогремел в Шевченковском районе города.
Известно, что началась эвакуация станции метро "Лукьяновская".
По предварительным данным, есть вызов медиков в Соломенский район.
В Сети уже начали появляться кадры с последствиями ракетной атаки.
Также страшные взрывы прогремели в Днепре.
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Сначало сообщалось о трех пострадавших в Киеве.
Один из них госпитализирован. Двум – оказали помощь на месте. Проверятся информацию об одном погибшем.
Повреждена детская больница «Охматдет».
Впоследствии появилась информация об одном погибшем и 9 пострадавших в Киеве.