Російські окупанти здійснили новий злочин проти цивільного населення України – серед поранених є дитина.

Про новий удар окупантів по мирним мешканцям повідомили в Харківській ОВА, пише Politeka.net.

Так, стало відомо, що росіяни вдарили по центральній частині міста Чугуїв.

«Є пошкодження житлових будинків, об'єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури. На цю хвилину 7 поранених, серед яких хлопчик 14 років. Усі - в середньому та легкому станах. Стан хлопчика – стабільний», - йдеться у повідомленні.

Додамо, раніше повідомлялося, що за два місяці наступу на Харківщину Росія втратила 91% особового складу тих підрозділів, які беруть участь в штурмових діях.

Про це повідомляв заступник командира ОТУ «Харків» Віктор Солімчук.

Так, росіяни втратили у Вовчанську більшу частину своєї 138 мотострілецької бригади та таких підрозділів, як 83-й, 157-й танковий полки. 83-тя десантно-штурмова бригада постійно зазнає втрат, інколи втрачаючи по кількадесят осіб на добу - це підтверджується як полоненими, так і радіоперехопленнями.

Командування окупантів вимушене знімати підрозділи з інших напрямків, вводити резерви.

Також нагадаємо, що Рада оборони області розширила зону примусової евакуації сімей із дітьми з чотирьох районів Харківщини.

Так, було ухвалено рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з небезпечних для проживання населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області.

ОНОВЛЕНО:

Ворог близько 4 години ранку двічі вдарив по житловій забудові центральної частини міста Чугуїв.

Перше влучання - поряд з будинком. Згоріли дев'ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон 9-ти поверхового та 5-ти поверхового будинків, дах та скління вікон 2-х поверхового житлового будинку, два магазини.

Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі, приватний будинок.

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