У Мережі з'являються нові й нові кадри, де сьогодні на території РФ прогриміла серія сильних вибухів – місцеві, коментуючи побачене, не можуть стримати емоцій.

Так, спочатку повідомлялося про приліт невідомих БпЛА в район Туапсе на Кубані.

Місцева влада стверджує, що минулої ночі «система ППО вразила 8 БПЛА».

Вибухи лунали з боку місцевої нафтобази. На місці продовжують роботу оперативні служби.

Вранці у місті пролунала друга серія вибухів. Місцеві Telegram-канали пишуть, що уламки дрону впали на територію НПЗ, почалася пожежа.

Підкреслимо, що у Туапсе розташований великий порт, а також працює нафтопереробний завод, що належить ПАТ НК «Роснефть», а також дві перевалочні нафтобази.

Серія вибухів також прогриміла у Морозівську Ростовської області РФ.

Приблизно з 4 ранку жителі Морозовська почали повідомляти про звуки вибухів та роботу ППО. Стверджують, що йдеться мінімум про 8 безпілотників.

На роликах, які публікуються в мережі, видно проліт БПЛА, а потім стовп диму. Місцеві, коментуючи вибухи з використанням ненормативної лексики, припускають, що "в цистерну поцілили".

Підкреслимо, що за 3 км на південний захід від міста знаходиться діючий військовий аеродром «Морозівськ». На ньому базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк.

На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М з 2014 року Су-34, за допомогою яких російські військові атакують Україну.

Останні новини України:

Вбивство Ірини Фаріон: опубліковано фото головного підозрюваного.

Нова загроза світу з боку Китаю, з'явилася тривожна статистика: "треба негайно набути балансу".

Ризик нової війни: де назріває ескалація, невтішний прогноз експерта.