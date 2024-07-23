В ніч на 23 липня російські загарбники здійснили новий жорстокий удар – відомо, куди влучили і чи є постраждалі.

Минулої ночі в Україні знову лунав сигнал повітряної тривоги, пише Politeka.net.

Через деякий час з’явилася інформація про потужні вибухи. На даний момент відомо, що окупанти здійснили авіаційний удар.

Також відомо, куди саме влучив ворог.

«В ніч на 23 липня ворог наніс авіаційний удар по об'єктам критичної інфраструктури Шосткинської громади», - йдеться в офіційному повідомленні Сумської ОВА.

На даний момент на місці працюють всі необхідні служби. Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки та аварійно-відновлювальні роботи.

Також повідомляється, що на щастя, внаслідок удару ніхто не загинув.

«Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», - закликають в Сумській ОВА.

Додамо, що на даний момент у Чорному морі чатують 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

Також стало відомо про просування окупантів. За даними DeepState, за минулу добу ворог просунувся в Піщаному поруч з Куп’янськом, в напрямку Пантелеймонівки південніше Нью-Йорка і в районі Микільського на схід від Вугледара.

Ці дані офіційно не пітдверджені.

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