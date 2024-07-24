Військовий експерт пояснив, що зараз відбувається з наступом російських окупаційних військ на Харківщині та які населені пункти під загрозою.

На Харківщині ситуація на Лиманському та Купʼянському напрямках, а також на півночі області в районі Липців і Вовчанська кардинально відрізняється.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері "Прямого".

За словами експерта, Лиманський напрямок більш-менш стабільний, там не відбувається якихось критичних змін, тим більше сили оборони України значно покращили своє становище після того, як змогли в районі Тернів розширити свій плацдарм і контроль позицій.

"А з іншого боку є негативні тенденції ближче вже до Купʼянського напрямку. Наприклад, в напрямку на Борову в росіян є просування в районі Андріївки та Мʼясожарівки. Окрім всього іншого, вони мали можливість просування в районі Піщаного, це на південь від саме Купʼянська, тобто в цих локаціях в них інтенсифікація бойових дій відмічається", – заявив Олександр Коваленко.

Військовий експерт відзначив, що на півночі Харківщини, в напрямку на Липці та Вовчанськ, зараз окупанти намагаються відновити позиції в районі Глибокого, і найголовніше – у росіян пройшло повне перегрупування усієї групи військ "Бєлгород".

"Вони пройшли повне перегрупування, і зараз може розпочатися, дійсно, друга хвиля спроб біля Глибокого повернути позиції російськими окупантами, а також Вовчанська. Вони хочуть вийти на річку Вовчу, хоча на цьому тижні навпаки відмічалася саме втрата росіянами позицій в самому місті, особливо в північно-східній частині Вовчанська", – додав Олександр Коваленко.

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