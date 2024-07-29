Минула ніч стала для росіян неспокійною – з’явилися перші дані і кадри з місця атаки.

На території країни-агресорки мінулої ночі гриміли нові потужні вибухи.

Як повідомляють російські ЗМІ, сталися чергові атаки. В Мережі вже з’являються кадри з наслідками.

Так, мешканці поселення Томарівка, що у Бєлгородській області Росії, повідомляють про звук вибуху, після якого в будинках почалися проблеми з електрикою.

За неофіційними даними, під атаку безпілотника потрапила підстанція.

Також відомо, що гучно було в Орловській області. Також є повідомлення, що під атакою перебувала електростанція.

Міська влада заявила про збиття БПЛА на території Глазунівського району. Запевняється, що постраждалих немає, триває усунення наслідків атаки.

Додамо, що стали відомі подробиці удару по аеродрому в окупованих Саках.

З'ясувалося, що Сили оборони України у ніч проти 26 липня вдарили 8-ма ракетами ATACMS по військовому аеродрому "Саки" в Новофедорівці у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атаки знищено два російські винищувачі та РЛС "Небо".

Також повідомлялося, що загинуло двоє людей, ще четверо отримали поранення.

Згодом стало відомо про ще один потужний удар по ворогу - 27 липня було завдано удару по тиловому військовому полігону, де розташовувалися військові 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії ЗС РФ.

За неофіційними даними, окупанти нібито проводили шикування перед відправкою на підкріплення передових позицій 228-го мсп у районі Очеретиного.

Як наслідок - 19 – вбитих, 71 – поранений

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