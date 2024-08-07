Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, що ЗСУ атакували Курщину і зокрема Суджу для того, аби ворог звідти не надумав наступати на Сумщину.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Я розповідав, звідки ворог може готувати наступ на Сумщину, говорив, що це населений пункт Суджа, де ворог створив своє угрупування і з нього виділив наступальне угрупування військ. Стан готовності до наступу був 29 квітня, вони відтермінували, а потім не змогли взагалі наступати, тому що була потрібна підтримка на Харківщині, де угрупування військ «Север» не впоралося, тому що наштовхнулося на злагоджену і ефективну українську оборону там. Отже, тоді вони вимушені були передислоковувати свої сили», - розповідає Олександр Мусієнко.

А до цього, стверджує він, ворог планував наступ на Сумщину з двох місць – із Суджі в Курській області та з Грайворона у Білгородській області. Паралельно, додає експерт, ми мали і маємо постійні артобстріли Сумщини, а також вилазки ДРГ, тому ризики для Сумщини зберігалися.

Однак, констатує він, Україна серйозно зіпсувала плани ворога, російське командування було вимушено ухвалювати рішення про укріплення свого контингенту у Вовчанську за рахунок тих, хто знаходився у Курській області, тому на Сумщину вони не пішли.

«Але їхня присутність зберігалась і в Суджі, і в довколишніх населених пунктах. І ризик того, що ворог буде задіювати свої сили для ДРГ на Сумщині, був високим. Так само і те, що вони обстрілюють Сумщину. Відповідно, треба це зменшувати, відповідно, треба продемонструвати росії, що не тільки вони можуть створювати санітарну зону, а й Україна.

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