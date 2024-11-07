Ворожі дрони "заходили" як поодинці, так і групами, масована атака відбувалась хвилями та з різних напрямків.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

Над Києвом та на підступах до міста було знищено понад три десятки російських БпЛА.

Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, спалахнули пожежі, які були оперативно ліквідовані.

Відомо про двох постраждалих, на щастя, їхньому життю вже нічого не загрожує.

За інформацією ДСНС, у Солом'янськоиу району сталася пожежа у складській будівлі на площі 600 кв. м з розповсюдженням на покрівлю на площі 50 кв. м.

Також відомо, що на Житомирщині через влучання шахеда. В регіоні ввели аварійні відключення світла.

У Житомирській області після нічної та ранкової атаки російських безпілотників застосували аварійні відключення електроенергії для користувачів.

Про це повідомило "Житомиробленерго".