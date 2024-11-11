Про вибухи у Запоріжжі вночі 11 листопада повідомляли місцеві паблики, моніторингові канали писали, що були запуски КАБів.

У ніч проти понеділка, 11 листопада, ворожа армія керованими авіабомбами вдарила по Запоріжжі.

Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Вночі три авіабомби вдарили по Запоріжжю, загинула одна людина, постраждала 21.

Серед постраждалих – 5 дітей. Хлопчики 4, 16 та 17 років та дівчатка 15 та 17 років. Чотирирічну дитину госпіталізували до лікарні.

Внаслідок атаки зруйновано житловий будинок, пошкоджено гуртожиток.

Також відомо, що у Кривому Розі внаслідок прильоту пошкоджено п'ятиповерхівку, повідомляє ОВА.

Нагадаємо, в Україні вранці була масштабна тривога через зліт стратегічних бомбардувальників у Росії та ризик пуску ракет.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Також у небі були носії ракет "Кинжал".

Моніторингові паблікки попереджали про загрозу масованого удару по енергетиці. Пізніше з'ясувалося, що це була імітація запуску ракет.

За даними моніторингових пабліків, стратегічна авіація РФ проводила навчання, і пуски ракет були імітаційними.

Проте через ризик ракетного удару по енергетиці екстрені відключення світла сьогодні, 11 листопада, превентивно запровадили Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Одеська та Донецька області.

Про це повідомляє ДТЕК із посиланням на "Укренерго".

Повітряні сили України повідомляють, що вночі збили 39 «Шахедів» із 74.

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