О взрывах в Запорожье ночью 11 ноября сообщали местные паблики, мониторинговые каналы писали, что были пуски КАБов.

В ночь на понедельник, 11 ноября, вражеская армия управляемыми авиабомбами ударили по Запорожью.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Ночью три авиабомбы ударили по Запорожью, погиб один человек, пострадал 21.

Среди пострадавших – 5 детей. Мальчики 4, 16 и 17 лет и девочки 15 и 17 лет. Четырехлетнего ребенка госпитализировали в больницу.

В результате атаки разрушен жилой дом, повреждено общежитие.

Также известно, что в Кривом Роге в результате прилета повреждена пятиэтажка, сообщает ОВА.

Напомним, в Украине утром была масштабная тревога из-за взлёта стратегических бомбардировщиков в России и риска пуска ракет.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Также в небе находились носители ракет "Кинжал".

Мониторинговые паблики предупреждали об угрозе массированного удара по энергетике. Позже выяснилось, что это была имитации пуска ракет.

По данным мониторинговых пабликов, стратегическая авиация РФ проводила учения, и пуски ракет были имитационными.

Однако, из-за риска ракетного удара по энергетике, экстренные отключения света сегодня, 11 ноября, превентивно ввели Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области.

Об этом сообщает ДТЭК со ссылкой на "Укрэнерго".

Воздушные силы Украины сообщают, что ночью сбили 39 «Шахедов» из 74.

Последние новости Украины:

Военный эксперт рассказал, какую стратегическую задачу поставили перед войсками России.

Главные причины отступления ВСУ: военный эксперт рассказал, из-за чего не удается держать фронт.

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.