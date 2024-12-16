За минулу добу російські війська атакувала Україну ударними безпілотниками, Харківщина теж потрапила під ворожий обстріл, відомо про постраждалих.

Так, минулої доби внаслідок ворожого ракетного удару по Київському району Харкова постраждала 48-річна жінка.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у результаті ворожого обстрілу пошкоджено фасад, покрівлю, 62 вікна та вісім дверей будівлі спортивного комплексу.

У Дергачах зафіксовано влучання в дах будівлі, також пошкоджено ангар.

Внаслідок влучання "Шахеда" в землю пошкоджено два виробничі корпуси.

У Куп'янську внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Вже у понеділок, 16 грудня, вранці в Златополі (колишній Первомайський) сили ППО ліквідували ворожий БПЛА.

Російські загарбники ввечері у неділю 15 грудня обстріляли Кутьківку Дворічанської громади Куп'янського району Харківської області, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу постраждала 54-річна жінка", - повідомив Синєгубов у телеграм-каналі.

Також відомо, що росія вночі 16 грудня атакувала Україну 49 ударними безпілотниками (Shahed та інших типів) із Брянська та Орла.

Про це повідомили Повітряні сили України.

Ворожу атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи.

Як повідомили військові, станом на 8:30 ранку підтверджено збиття 27 безпілотників, 19 ворожих дронів локаційно втрачені. Влучань та руйнувань внаслідок атаки дронів на території України немає.

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