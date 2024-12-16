Так, за прошедшие сутки в результате вражеского ракетного удара по Киевскому району Харькова пострадала 48-летняя женщина.
Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате вражеских обстрелов поврежден фасад, кровля, 62 окна и восемь дверей здания спортивного комплекса.
В Дергачах зафиксировано попадание в крышу здания, также поврежден ангар.
В результате попадания "Шахеда" в землю повреждены два производственных корпуса.
В Купянске в результате обстрела поврежден частный дом. Уже в понедельник, 16 декабря, утром в Златополе (бывший Первомайский) силы ПВО ликвидировали вражеский БПЛА.
Российские захватчики вечером в воскресенье, 15 декабря, обстреляли Кутьковку Дворичанской общины Купянского района Харьковской области, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В результате обстрела пострадала 54-летняя женщина", - сообщил Синегубов в телеграмм-канале.
Также известно, что Россия ночью 16 декабря атаковала Украину 49 ударными беспилотниками (Shahed и других типов) из Брянска и Орла.
Об этом сообщили воздушные силы Украины.
Вражескую атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы.
Как сообщили военные, по состоянию на 8:30 утра подтверждены избиения 27 беспилотников, 19 вражеских дронов локационно потеряны. Попаданий и разрушений в результате атаки дронов на территории Украины нет.
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