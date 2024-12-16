За минувшие сутки российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками, Харьковщина тоже попала под вражеский обстрел, известно о пострадавших.

Так, за прошедшие сутки в результате вражеского ракетного удара по Киевскому району Харькова пострадала 48-летняя женщина.

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате вражеских обстрелов поврежден фасад, кровля, 62 окна и восемь дверей здания спортивного комплекса.

В Дергачах зафиксировано попадание в крышу здания, также поврежден ангар.

В результате попадания "Шахеда" в землю повреждены два производственных корпуса.

В Купянске в результате обстрела поврежден частный дом. Уже в понедельник, 16 декабря, утром в Златополе (бывший Первомайский) силы ПВО ликвидировали вражеский БПЛА.

Российские захватчики вечером в воскресенье, 15 декабря, обстреляли Кутьковку Дворичанской общины Купянского района Харьковской области, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате обстрела пострадала 54-летняя женщина", - сообщил Синегубов в телеграмм-канале.

Также известно, что Россия ночью 16 декабря атаковала Украину 49 ударными беспилотниками (Shahed и других типов) из Брянска и Орла.

Об этом сообщили воздушные силы Украины.

Вражескую атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы.

Как сообщили военные, по состоянию на 8:30 утра подтверждены избиения 27 беспилотников, 19 вражеских дронов локационно потеряны. Попаданий и разрушений в результате атаки дронов на территории Украины нет.

Последние новости Украины:

Военный эксперт рассказал, какую стратегическую задачу поставили перед российскими войсками.

Главные причины отступления ВСУ: военный эксперт рассказал, из-за чего не удается держать фронт.

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.