Ворожа армія близько 07:00 ранку 20 грудня завдала ракетного удару по Києву, повідомляється, що було випущено 5 ракет.
Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко в Telegram.
Ворог застосував ракети Кинджал з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23, повідомили в КМВА.
"Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети Кинджал з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Унаслідок удару зафіксовано падіння уламків в трьох районах міста.
В Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, асфальт та газову трубу, загорілося 5 автомобілів.
За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі з загоранням на покрівлі, відомо про руйнацію на п’ятнадцятому поверсі, попередньо постраждало дві особи, яких було госпіталізовано.
В Солом’янському районі через падіння уламків сталася пожежа в нежитловій будівлі. Про постраждалих наразі не відомо.
В Шевченківському районі спалахнула пожежа на території нежитлової забудови.
За словами мера Києва, внаслідок ворожої атаки і пошкодження тепломагістралі у Голосіївському районі без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садків.
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