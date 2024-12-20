Близько сьомої ранку в Києві пролунали перші вибухи, внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків.

Ворожа армія близько 07:00 ранку 20 грудня завдала ракетного удару по Києву, повідомляється, що було випущено 5 ракет.

Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко в Telegram.

Ворог застосував ракети Кинджал з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23, повідомили в КМВА.

"Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети Кинджал з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Унаслідок удару зафіксовано падіння уламків в трьох районах міста.

В Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, асфальт та газову трубу, загорілося 5 автомобілів.

За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі з загоранням на покрівлі, відомо про руйнацію на п’ятнадцятому поверсі, попередньо постраждало дві особи, яких було госпіталізовано.

В Солом’янському районі через падіння уламків сталася пожежа в нежитловій будівлі. Про постраждалих наразі не відомо.

В Шевченківському районі спалахнула пожежа на території нежитлової забудови.

За словами мера Києва, внаслідок ворожої атаки і пошкодження тепломагістралі у Голосіївському районі без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садків.

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