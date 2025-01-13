У Сумській області пролунало 143 вибухи, відомо про нові атаки ворога.

Так, протягом минулої доби окупанти здійснили 68 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 143 вибухи: обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Шосткинська, Середино-Будська громади.

У Сумах через обстріл горів дитячий оздоровчий центр.

12 січня ввечері ворог завдав удару по Сумах, загоряння виникли у житловому секторі та у дитячому оздоровчому центрі.

Як повідомляли у ДСНС у Сумській області, працювати рятувальникам довелося одночасно за декількома адресами.

"Осередки горіння ліквідовано. Території по яких наносились удари обстежено», - йдеться у повідомленні.

Попередньо, внаслідок обстрілу нема постраждалих.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 13 січня рф запустила по Україні 110 ударних дронів типу "Shahed" та безпілотники-імітатори.

Так, українська ППО знищила 78 БПЛА у межах дванадцятьох областей України.

Як повідомив у Telegram повідомив в. о. голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, через атаку Київщину в ніч проти 13 січня уламки цілей пошкодили чотири приватні будинки, гуртожиток та медичний заклад.

"Пошкодження незначні: в будівлях вибиті вікна та посічені фасади. Також пошкоджено 3 автомобілі та авто екстреної медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

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