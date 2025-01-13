Так, протягом минулої доби окупанти здійснили 68 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Зафіксовано 143 вибухи: обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Шосткинська, Середино-Будська громади.
У Сумах через обстріл горів дитячий оздоровчий центр.
12 січня ввечері ворог завдав удару по Сумах, загоряння виникли у житловому секторі та у дитячому оздоровчому центрі.
Як повідомляли у ДСНС у Сумській області, працювати рятувальникам довелося одночасно за декількома адресами.
"Осередки горіння ліквідовано. Території по яких наносились удари обстежено», - йдеться у повідомленні.
Попередньо, внаслідок обстрілу нема постраждалих.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 13 січня рф запустила по Україні 110 ударних дронів типу "Shahed" та безпілотники-імітатори.
Так, українська ППО знищила 78 БПЛА у межах дванадцятьох областей України.
Як повідомив у Telegram повідомив в. о. голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, через атаку Київщину в ніч проти 13 січня уламки цілей пошкодили чотири приватні будинки, гуртожиток та медичний заклад.
"Пошкодження незначні: в будівлях вибиті вікна та посічені фасади. Також пошкоджено 3 автомобілі та авто екстреної медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.
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