Українців попередили про потужну магнітну бурю, яка обрушилася сьогодні, 29 січня.

У середу, 29 січня, в Україні зафіксовано потужну магнітну бурю , вона може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Як повідомляють експерти meteoagent, потужність сьогоднішньої магнітної бурі досягла Кр7.

Нагадаємо, що магнітна буря почалася 24 січня, її сила тоді мала 4-бальну потужність.

25-28 січня магнітна буря була сильнішою. 29 січня потужність магнітної бурі становить близько 7 балів.

Експерти прогнозують, що завтра, 30 січня, її буря піде на спад і її потужність буде мінімальною.

Проте, 31 січня розпочнеться нова буря, спочатку з 3-бальною потужністю, а потім посилиться до 4 балів.

Фахівці кажуть, що протягом останніх 24 годин відбувся один спалах класу С.

Лютий відзначиться кількома магнітними бурями, вони можуть спричинити погіршення самопочуття у метеозалежних людей.

У лютому люди, які страждають на метеозалежність або хронічні захворювання, можуть відчути нездужання або навіть сильне погіршення самопочуття.

Експерти повідомили, що варто заздалегідь підготуватися і, можливо, потрібно провести дні магнітних бурхів удома або прихопити з собою в дорогу аптечку.

Прогноз магнітних бур на лютий 2025 р., за попередніми прогнозами метеодослідників, магнітні бурі в лютому очікуються:

1-2 лютого – магнітна буря середньої інтенсивності;

4-5 числа - сильна магнітна буря з піком активності ввечері 4 лютого;

17 лютого – середня магнітна буря;

18-19 числа - сильна магнітна буря;

20 лютого – магнітна буря середньої потужності;

24 числа - сильна магнітна буря.

Слід зазначити, що прогноз магнітних бур може змінюватися протягом місяця.

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