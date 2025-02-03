3 лютого вранці частково у Київській та ще семи областях було застосовано аварійні відключення світла.

Ворожа армія пошкодила мережі системи передачі, внаслідок чого вранці 3 лютого у Київській та ще семи областях було застосовано аварійні відключення світла.

Також відомо, що однією з причин відключення світла є зниження температури повітря у більшості регіонів України.

"Укренерго" просить українців не вмикати багато електроприладів в один час, коли світло вмикається після тимчасового знеструмлення.

Про аварійні відключення повідомили у "Кіровоградобленерго", відомо, що з 08:30 діють аварійні графіки відключення електроенергії в Україні.

У "Сумиобленерго" повідомили, що із 08:30 у Сумській області діють для 1 та 2 черг.

"Черга при ГАВ відображається на момент відключення в реальному часі на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам"-"Відключення" за вашою адресою чи номером особового рахунку", - йдеться у повідомленні.

У "Полтаваобленерго" повідомили про застосування аварійних графіків відключення електроенергії.

"В області застосовано ГАВ. Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 3 лютого о 08:25 отримана команда на ведення 1-2 черги ГАВ", - повідомили у "Полтаваобленерго".

Як повідомили в ДТЕК, у Дніпропетровській області вранці, 3 лютого, було застосовано графіки аварійного відключення електроенергії.

У ДТЕК інформують, що аварійні відключення вводяться і у Донецькій області.

"За командою "Укренерго" у Дніпропетровські та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.

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