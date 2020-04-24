24 квітня відзначають багато важливих свят і історичних подій.

Politeka.net також розповість, що святкують 24 квітня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей справляє День народження.

Який 24 квітня свято в світі

День 24 квітня виявився багатим на святкові дати. Так, сьогодні у світі відзначають Міжнародний день солідарності молоді. Також 24 квітня своїм професійне свято можуть відзначити секретарі, адже саме сьогодні — Міжнародний день секретаря.

Крім цього, сьогодні святкують День джинсів.

Національні свята 24 квітня:

День пам'яті жертв геноциду Вірменії

День пам'яті жертв геноциду вірмен у Франції

День республіки Гамбії

День народної згоди Нігера

Жартівливі свята

Свято боротьби з тупістю

Олена Зеленська розкрила сімейну таємницю: “Випили шампанського і…”

День очікування свого Дня народження

Історичні події 24 квітня: що цікавого відбувалося

1793 — Катерина II видала указ про створення на Правобережній Україні православної єпархії.

1800 — розпочато створення бібліотеки Конгресу США.

1833 у США запатентована газована вода.

1877 — Росія оголосила війну Османської імперії.

1884 — Гринвіч затверджений як місце проходження нульового меридіана.

1900 — вийшла основна книга Зиґмунда Фройда «Тлумачення снів».

1918 — відбулася перша в історії танкова битва.

1967 — прийшовши до влади в Греції, «чорні полковники» заборонили носіння міні-спідниць.

24 квітня — День ангела

Імена для дівчаток по православному календарі 24 квітня не згадуються.

Імена для хлопчиків по святцях 24 квітня: Антип, Іван, Микола, Петро, Харитон, Яків.

24 квітня — День народження знаменитостей

1620 — англійський статистик, засновник демографії Джон Гронт.

1743 — англійський винахідник механічного ткацького верстата Е. Картрайт.

1880 — винахідник застібки-блискавки Гідеон Сундбэк.

1942 — американська співачка і актриса, також композитор, режисер, продюсер і політична активістка Барбра Стрейзанд.

1952 — французький модельєр Жан-Поль Готьє.

1955 — український журналіст Юрій Макаров.

Народні прикмети на 24 квітня

У народному календарі 24 квітня Антипа. В давнину люди говорили, що Антип відкриває води, тобто сніг до цього часу вже весь розтанув і Антип починав розпускати водойми.

Люди 24 квітня ворожили на врожай і погоду. Для польових робіт день Антипа вважався несприятливим, адже погода у цей час була досить нестійкою.

Народні прикмети на 24 квітня:

Небо червоне 24 квітня травень буде вологим і вітряним.

Крига ще не розтанув на річках до Антипу — літо буде холодним.

Верба цвіте — до потепління.

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