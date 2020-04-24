24 квітня відзначають багато важливих свят і історичних подій.
Politeka.net також розповість, що святкують 24 квітня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей справляє День народження.
Який 24 квітня свято в світі
День 24 квітня виявився багатим на святкові дати. Так, сьогодні у світі відзначають Міжнародний день солідарності молоді. Також 24 квітня своїм професійне свято можуть відзначити секретарі, адже саме сьогодні — Міжнародний день секретаря.
Крім цього, сьогодні святкують День джинсів.
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Національні свята 24 квітня:
День пам'яті жертв геноциду Вірменії
День пам'яті жертв геноциду вірмен у Франції
День республіки Гамбії
День народної згоди Нігера
Жартівливі свята
Свято боротьби з тупістю
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День очікування свого Дня народження
Історичні події 24 квітня: що цікавого відбувалося
1793 — Катерина II видала указ про створення на Правобережній Україні православної єпархії.
1800 — розпочато створення бібліотеки Конгресу США.
1833 у США запатентована газована вода.
1877 — Росія оголосила війну Османської імперії.
1884 — Гринвіч затверджений як місце проходження нульового меридіана.
1900 — вийшла основна книга Зиґмунда Фройда «Тлумачення снів».
1918 — відбулася перша в історії танкова битва.
1967 — прийшовши до влади в Греції, «чорні полковники» заборонили носіння міні-спідниць.
24 квітня — День ангела
Імена для дівчаток по православному календарі 24 квітня не згадуються.
Імена для хлопчиків по святцях 24 квітня: Антип, Іван, Микола, Петро, Харитон, Яків.
24 квітня — День народження знаменитостей
1620 — англійський статистик, засновник демографії Джон Гронт.
1743 — англійський винахідник механічного ткацького верстата Е. Картрайт.
1880 — винахідник застібки-блискавки Гідеон Сундбэк.
1942 — американська співачка і актриса, також композитор, режисер, продюсер і політична активістка Барбра Стрейзанд.
1952 — французький модельєр Жан-Поль Готьє.
1955 — український журналіст Юрій Макаров.
Народні прикмети на 24 квітня
У народному календарі 24 квітня Антипа. В давнину люди говорили, що Антип відкриває води, тобто сніг до цього часу вже весь розтанув і Антип починав розпускати водойми.
Люди 24 квітня ворожили на врожай і погоду. Для польових робіт день Антипа вважався несприятливим, адже погода у цей час була досить нестійкою.
Народні прикмети на 24 квітня:
- Небо червоне 24 квітня травень буде вологим і вітряним.
- Крига ще не розтанув на річках до Антипу — літо буде холодним.
- Верба цвіте — до потепління.
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