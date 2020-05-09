9 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.

Politeka.net також розповість, що означає 9 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.

Яке 9 травня свято у світі

У світі 9 травня – Другий день пам’яті та примирення. Починаючи з 2005 року, 8 та 9 травня – Дні пам’яті та примирення, які у багатьох країнах відзначають два дні поспіль.

9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це свято встановлено як державне внаслідок ухвалення 9 квітня 2015 року Верховною Радою України проекту закону № 2539 “Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 — 1945 років” в рамках голосування за пакет законів про декомунізацію. Нове свято встановлено на заміну радянському “Дню Перемоги”.

Також 9 травня в країнах Європейського Союзу святкують День Європи. В Україні це свято відзначають у третю суботу травня, цього року свято припадає на 18 травня.

Окрім цього, 9 травня – День незалежності Ізраїлю.

Жартівливі свята

День рівності статей

Свято сімейних трусів

Історичні події 9 травня: що цікавого відбувалося

1755 – в день святкування річниці коронації російської імператриці Єлизавети Петрівни відбулася церемонія урочистого відкриття Московського університету.

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1950 – було створено Європейське об’єднання вугілля і сталі — перше європейське співтовариство, що було провісником Євросоюзу.

1913 – на екрани Франції вийшов фільм «Фантомас» — перша в довгому ряду екранізація.

1945 – офіційна перемога СРСР і союзників над нацистською Німеччиною. Пізно увечері 8 травня 1945-го року у передмісті Берліна акт про повну і беззастережну капітуляцію Німеччини підписав генерал-фельдмаршал Кейтель. У Радянському Союзі на мить підписання вже настало 9 травня, тому в СРСР святкування Дня Перемоги було встановлено саме 9-го числа.

1960 – у США надійшли в продаж перші у світі протизаплідні пігулки.

1962 – перший політ в США гелікоптера-крана S-64 Ігоря Сікорського.

1965 – лише цього року 9 травня в СРСР уперше стало державним святом, Днем перемоги.

9 травня – День ангела

Імена для дівчаток за святцями 9 травня: Глафіра.

Імена для хлопчиків за православним календарем 9 травня: Василь, Іван, Микола, Петро, Степан.

9 травня – День народження знаменитостей

1567 – італійський композитор, один з основоположників жанру опери Клаудіо Монтеверді.

1928 – американський професійний тенісист, один із найсильніших тенісистів світу у 1950-ті роки Річард “Панчо” Гонзалес. У 1969 році у віці 41 року, провів найтриваліший матч в історії Уїмблдону, перемігши Чарлі Пасареллу після 5 год. 12 хвилин боротьби.

1924 – радянський російський поет, композитор, прозаїк і сценарист Булат Окуджава.

1962 – британський музикант, вокаліст групи “Depeche Mode” Девід Геан.

Народні прикмети на 9 травня

У народному календарі 9 травня – день Глафіри-горошниці. Саме у цей день господині садили горох, заговорений на гарний врожай. Для цього господині виконували спеціальний обряд -садили горох тільки при південному вітрі, оскільки вважалося, що північний вітер зіпсує майбутній врожай.

Також існував звичай 9 травня зустрічати ластівок, які поверталися із теплих країв.

Народні прикмети на 9 травня:

Зозуля кує 9 травня – незабаром буде дощ.

У хмар не видно верхівок – найближчими днями буде сильна негода.

Мороз у цей день – наступні заморозки очікуються через тиждень.

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