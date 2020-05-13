13 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.

Politeka.net також розповість, що означає 13 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.

Яке 13 травня свято у світі

13 травня офіційні приводи для святкування відсутні, проте сьогодні є привід відсвяткувати жартівливі свята та пригадати важливі історичні події, якими відзначився цей день.

Жартівливі свята

День романтика

Свято перегляду улюблених комедій

Історичні події 13 травня: що цікавого відбувалося

1637 – кардинал Ришельє, побоюючись замахів, наказав закруглити всі кинджали, що подавалися до столу, і створив у такий спосіб столовий ніж.

1865 — в Одесі відкрито третій в Україні університет — Новоросійський, сьогодні — національний університет імені Мечникова.

1913 – у Петербурзі здійснив перший політ перший у світі 4-моторний літак “Російський витязь”.

1927 — засновано київський футбольний клуб “Динамо”.

1975 – Київське “Динамо” вперше виграло Кубок володарів кубків Європи з футболу, перемігши з рахунком 3:0 угорський клуб “Ференцварош”.

1992 – американські космонавти перебували у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин (світовий рекорд), уперше в космос вийшли одразу три космонавти.

1995 – англійка Елісон Харгрівз перша з жінок зійшла на Еверест самотужки і без використання кисню.

13 травня – День ангела

Імена для хлопчиків за святцями 13 травня: Василь, Гнат, Максим, Микита, Яків.

Імена для дівчаток за православним календарем 13 травня не згадуються.

13 травня – День народження знаменитостей

1849 – український письменник Панас Мирний (Рудченко).

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1950 – британський співак і музикант Пітер Ґебріел.

1950 – американський співак Стіві Вандер.

1971 – українська телеведуча Ганна Безулик.

1979 – український футболіст В’ячеслав Шевчук.

1986 – норвезький співак і музикант, переможець “Євробачення-2009” Олександр Рибак.

Народні прикмети 13 травня

У народному календарі 13 травня – Яків теплий. Вважалося, що у цей день припинялося сватання і починалося приготування до весіль. Свататися у травні було заборонено, адже, за прикметами, життя у подружжя не буде, молодята будуть все життя “маятися”.

Також 13 травня заборонено було вирушати у подорож, бо люди були переконані, що у дорозі їх можуть спіткати весняні хвороби. Щоб цього не трапилося, перед подорожжю потрібно було обов’язково скупатися у водоймі.

Народні прикмети 13 травня:

Багато соку тече тече з берези – літом буде багато дощів.

Ясний схід сонця – літо буде сухим та теплим.

Зірки сховалися 13 травня – на дощ.

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