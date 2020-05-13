13 травня відзначають багато важливих свят і історичних подій.
Politeka.net також розповість, що означає 13 травня за народним календарем, у кого сьогодні День ангела і хто зі знаменитостей святкує День народження.
Яке 13 травня свято у світі
13 травня офіційні приводи для святкування відсутні, проте сьогодні є привід відсвяткувати жартівливі свята та пригадати важливі історичні події, якими відзначився цей день.
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Жартівливі свята
День романтика
Свято перегляду улюблених комедій
Історичні події 13 травня: що цікавого відбувалося
1637 – кардинал Ришельє, побоюючись замахів, наказав закруглити всі кинджали, що подавалися до столу, і створив у такий спосіб столовий ніж.
1865 — в Одесі відкрито третій в Україні університет — Новоросійський, сьогодні — національний університет імені Мечникова.
1913 – у Петербурзі здійснив перший політ перший у світі 4-моторний літак “Російський витязь”.
1927 — засновано київський футбольний клуб “Динамо”.
1975 – Київське “Динамо” вперше виграло Кубок володарів кубків Європи з футболу, перемігши з рахунком 3:0 угорський клуб “Ференцварош”.
1992 – американські космонавти перебували у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин (світовий рекорд), уперше в космос вийшли одразу три космонавти.
1995 – англійка Елісон Харгрівз перша з жінок зійшла на Еверест самотужки і без використання кисню.
13 травня – День ангела
Імена для хлопчиків за святцями 13 травня: Василь, Гнат, Максим, Микита, Яків.
Імена для дівчаток за православним календарем 13 травня не згадуються.
13 травня – День народження знаменитостей
1849 – український письменник Панас Мирний (Рудченко).
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1950 – британський співак і музикант Пітер Ґебріел.
1950 – американський співак Стіві Вандер.
1971 – українська телеведуча Ганна Безулик.
1979 – український футболіст В’ячеслав Шевчук.
1986 – норвезький співак і музикант, переможець “Євробачення-2009” Олександр Рибак.
Народні прикмети 13 травня
У народному календарі 13 травня – Яків теплий. Вважалося, що у цей день припинялося сватання і починалося приготування до весіль. Свататися у травні було заборонено, адже, за прикметами, життя у подружжя не буде, молодята будуть все життя “маятися”.
Також 13 травня заборонено було вирушати у подорож, бо люди були переконані, що у дорозі їх можуть спіткати весняні хвороби. Щоб цього не трапилося, перед подорожжю потрібно було обов’язково скупатися у водоймі.
Народні прикмети 13 травня:
- Багато соку тече тече з берези – літом буде багато дощів.
- Ясний схід сонця – літо буде сухим та теплим.
- Зірки сховалися 13 травня – на дощ.
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