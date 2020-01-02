Початок нових звершень чекає окремих представників зодіакального кола в 2020 році

Відомий астролог передбачив, що в 2020 році наступить період абсолютної везіння та удачі. Астролог виділив трьох щасливчиків, яким 2020 рік подарує масу нових можливостей, а також унікальних шансів.

Овни

Цілий рік у Овнів буде литися через край життєва енергія. Крім того, у них буде присутня надмірна впевненість у собі. Саме це допоможе представникам цього знаку Зодіаку згорнути гори і добитися величезних успіхів в 2020 році.

Незважаючи на це, астролог попередив Овнів в тому, щоб їхня впевненість не переросла в самовпевненість. Він також порадив Овнам іноді прислухатися не тільки до своєї, але й думку інших людей.

Тельці

Представникам цього знаку Зодіаку потрібно зайнятися фінансовими питаннями. У 2020 ця сфера життя буде даватися їм легше за інших. Хоча для цього їм доведеться докласти чимало зусиль.

Йому допоможе орієнтуватися у швидкоплинному світі і швидко працювати над проектами, які інші вважатимуть надто складними. Замість чуття Тельцем буде керувати логіка і розрахунок.

Скорпіон

У новому році їм можна лише позаздрити. Пом'якшення темпераменту і відмова від категоричності допоможе представникам цього знаку Зодіаку досягти чималих успіхів у 2020 році.

Втім, це зовсім не означає, що з Скорпіона можна буде мотузки вити. Навпаки, горе тому, хто спокуситься цієї його підвищеної м'якості. Тому що якщо прощений ворог не зрозуміє благородного пориву Скорпіона і дозволить собі знову перейти межі дозволеного, то нехай потім не скаржиться, що його не попередили.

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