Новий 2020 рік може стати вкрай неуспішним і складним для одного із знаків Зодіаку

Такий прогноз зробив астролог Влад Росс, передає «Главред».

Не пощастить Ракам. Представники цього знака будуть відчувати себе розбитими і кармічно розчавленими.

За словами астролога, Ракам загрожують наїзди, слідства, розлучення, суди, маса складних ситуацій, які пов'язані з юридичними питаннями.

"… Руйнування бізнесу і розрив ділових партнерських зв'язків може, як сніг на голову, звалитися на Раків", - попередив Росс.

Астролог додав, що Ракам краще не рватися будувати кар'єру, необхідно подбати про свій емоційний стан і про сімейне життя.

Експерт порадив представникам цього знаку більше часу проводити з сім'єю, намагатися не нажити собі ворогів. Також Ракам потрібно відразу повертати борги.

Нагадаємо, раніше астролог виділив трьох щасливчиків, яким 2020 рік подарує масу нових можливостей, а також унікальних шансів.

Цілий рік у Овнів буде литися через край життєва енергія. Крім того, у них буде присутня надмірна впевненість у собі. Саме це допоможе представникам цього знаку Зодіаку згорнути гори і добитися величезних успіхів в 2020 році.

Незважаючи на це, астролог попередив Овнів в тому, щоб їхня впевненість не переросла в самовпевненість. Він також порадив Овнам іноді прислухатися не тільки до свого, але й думку інших людей.

Тельці

Представникам цього знаку Зодіаку потрібно зайнятися фінансовими питаннями. У 2020 ця сфера життя буде даватися їм легше за інших. Хоча для цього їм доведеться докласти чимало зусиль.

Скорпіон

У новому році їм можна лише позаздрити. Пом'якшення темпераменту і відмова від категоричності допоможе представникам цього знаку Зодіаку досягти чималих успіхів у 2020 році.

Нагадаємо, що названі знаки Зодіаку, які примножать своє багатство в 2020 році.

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Також Politeka писала, що астролог Глоба назвав знаки зодіаку, у яких життя різко погіршиться.