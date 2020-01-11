Друга половина січня принесе удачу і везіння для обраних знаків Зодіаку

Астрологи попереджають, що січень вельми неоднозначний місяць, але можна дозволити собі трохи розслабитися і плисти за течією.

Але не всім знакам Зодіаку друга половина місяця принесе успіх у фінансових справах, щастя в особистому житті і безмежне везіння.

Тельці

У представників цього знака Зодіаку почнуть вирішуватися матеріальні проблеми. Крім того, вони зможуть вийти з будь-якої складної ситуації, яка могла виникнути у них на роботі.

Для Тельців почнеться затишшя в сімейному житті, а для одинаків настане прекрасний час для пошуку другої половинки.

Раки

Відкриття власної справи або зміна роботи на більш кращу стануть лише початком приємних сюрпризів у житті представників цього знака Зодіаку.

У сімейних справах переважатиме ідилія, а сварки і плутанини не будуть турбувати їх у другій половині січня. Раки-одинаки можуть познайомитися з цікавою людиною, побудувавши з нею серйозні і міцні відносини.

Леви

Друга половина січня буде наповнена цікавими знайомствами і поїздками. Може з'явитися можливість придбати щось таке чого давно вже бажали, але не могли собі дозволити.

В плані почуттів також очікується підйом – близька людина буде радувати подарунками, а самотні Леви раптово закрутять бурхливий роман з давнім знайомим.

Риби

У представників цього знака Зодіаку почнеться біла смуга. У них з'являться небувалі перспективи, може надійти вигідна пропозиція по роботі, очікується премія або довгоочікуване підвищення.

Також астрологи називають цей час вдалим для поїздок по роботі, що ж стосується особистого життя, то в одинаків з'явиться шанс зустріти свою другу половинку.

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