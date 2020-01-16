В мережі розповіли про найгучніші скандали в ігровій індустрії 2019 року

У новому відео геймери розібрали, чому багато користувачів почали ненавидіти популярну компанію Bethesda і комп'ютерну гру Fallout 76, повідомляє Рoliteka.net з посиланням на відео, яке було опубліковано в YouTube (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«У цьому випуску #hyptech ми розповімо про двох найбільш гучних і резонансних скандалів в ігровій індустрії цього року. Приємного перегляду!», – поробили у повідомленні до відео.

Головною причиною ненависті до світової компанії по створенню ігор за версією каналу, стало те, що Bethesda вирішила заробити якомога більше грошей на фанатах. За такий підхід і за безліч багів, критики нагородили гру дуже низьким балом.

Ціна віп-підписки склала 100 доларів на рік, яка надає кілька корисних доповнень до гри, але незважаючи на це гра почала вилітати і виснути.

Також відому серед геймерів Call of Duty звинувачують у русофобії. Так, у грі російські солдати розстрілюють беззбройних і проводять демонстративні страти, що призвело до жорсткої критики компанії. Гра виходить з 2007 року, а нова частина була очікуваною і бажаною серед ігрового світу. Так, з-за трагедії в Забайкаллі, гравці почали масово розривати контракт з Infinity Ward з-за русофобії.

Не дарма величезна кількість російських геймерів занизили шутеру загальну оцінку на Metacritic. Більш того, навіть компанія Sony скасували продажу ігри в російській геймстор.

Зазначимо, що одна з місій в Modern Warfare відсилає до злочину армії США. У грі винними зробили росіян. У грі провели паралелі з Сирією і Україною, де винними зробили росіян.

У грі можна в процесі можна побачити, як російські військові вішають робочих на будівельному крані на площі при всіх або як російські солдати розстрілюють конвой полонених. Одна з локацій стадіон «Донецьк Даун Таун», який схожий на «Донбас арена» у цьому Донецьку.

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