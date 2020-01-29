Зоряна модель Белла Хадід снялася для свіжого номера журналу Love Magazine

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram красуні ( instagram.com/bellahadid/)

Судячи з підпису до посту в Instagram і опублікованих знімків, Белла стала головною зіркою свіжого номера Love Magazine. Її обличчя прикрашає обкладинку журналу.

Белла позувала фотографу Харлі Вейр в дуже эсктравагантных образах. На різних знімках Белла красується оголеними формами, то переляканою і зі слідами підошви на обличчі.

На одному з найбільш провокаційних фото груди Белли ледь прикрити смужкою поліетилену, а тіло наче обоженно опіками від сонця. На іншому не менш зухвалому знімку тіло Хадід прикрите лише клаптиками зі сміття.

Також Белла з'явилася в хлоп'ячому образі. На ній красується лише сорочка в клітку і величезні чорні чоботи. На ще одному фото модель облизує кінчик сигарети мовою.

Природно, що настільки пекучі образи викликали бурхливий відгук у передплатників супермоделі в соцмережі.

"Вау, гаряче, палко, гаряче", "Вау, Белла, я одержимий", "Солодкі небеса", "Я люблю", "Ти прекрасна", "Люблю, я так тобою пишаюся".

Всього фото набрали більше 300 тис відміток подобається, що є чудовим результатом підтримки навіть для такої знаменитості як Белла Хадід.

Модель Белла Хадід, яку називають найкрасивішою жінкою світу, показала ідеальну фігуру в міні-бікіні.«Я люблю тебе, Майкл, спасибі тобі за те, що ти такий, який є», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Хадід в білому міні-бікіні позує поруч з американським модельєром Майклом Корсом.

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети Белла Хадід в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

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