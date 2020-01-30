Українка Маша Шевченко, яку глядачі пам'ятають за шоу "Топ-моделі по-українськи", як саму татуйовану красуню, підкорила подіуми відразу двох відомих модельних будинків у Франції

Нещодавно Марія взяла участь у двох fashion-шоу в Парижі - Armani і останньому показі Jean Paul Gaultier, пише Znaj з посиланням на інтерв'ю на "Новому каналі".

Разом з Машею на показі Jean Paul Gaultier дефілювали Діта фон Тіз, Ірина Шейк, Джіджі Хадід, Белла Хадід, Мілен Фармер, Вінні Харлоу і багато інших відомих особистостей.

Про такий неймовірний успіх дівчина навіть і не мріяла, але їй вдалося пройти кастинги, і опинитися поряд з модельними "вершками". За словами Маші, вона вперше побувала в Парижі. Дівчина розповіла, що її здивувало ставлення до співробітників Жан-Поля Готьє - мовляв, ніякої пихи, а самі лише повага і якась простота: "Він максимально відкритий, добрий, щирий... Це приклад того, що неважливо, чого ти досяг у своєму житті, ти до кінця повинен залишатися людиною".

"Насправді, досі шокована, що стала частинкою історії: я ходила на останньому показі Готьє! Емоції переповнюють. Для мене було великою честю, що він взяв саме мене представляти свою колекцію, що побачив у мені ту особу, яку хоче бачити на власному показі. Враження неймовірні!", - поділилася Маша.

Маша поділилася кадрами знаковою поїздки до Парижу в своєму мікроблозі в Instagram.

Минуло три роки після участі Маші в "Топ-модель по-українськи". На сьогодні дівчина продовжує працювати моделлю (у двох агенствах - у Парижі та Мілані), знімається в кліпах і рекламі, а також підробляє барменом в незвичайному "творчому" закладі, що належить її друзям. За словами Маші, робота барменом приносить їй задоволення та стабільний заробіток, а також можливість проявити свою креативність.

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