Відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "Неангели", позувала у відвертому вбранні

Артистка вирішила згадати свій казковий відпочинок на Балі і похвалилася фото в пляжному вбранні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

На новому опублікованому Славою знімку вона постала перед фанами в темній накидці за типом парео, а також темних трусиках, ймовірно, з комплекту купальника і стильному сонцезахисті також темного кольору.

Волосся своє знаменитість розпустила і позувала, швидше за все, на пляжі. Крім іншого, артистка блиснула підкачаними ніжками на фото:

«Хочу на Балі 😂де мій дельтаплан?😂...», - з гумором подписла свій кадр Слава.

Користувачі активно коментують знімок знаменитості:

"просто Вау"

"Крута"

"Посередньо"

"Офі*енна"

Раніше ми повідомляли, що Камінська похвалилася не менш милим кадром з дітками, але вже на самому відпочинку. Діти виглядали дуже щасливими, обнімаючись з мамою і перебуваючи у тій на руках.

«Перший раз на моря закордонні я потрапила до 20 років ))) Це були зйомки одного проекту , які проходили на Сейшелах 😍😍😍😍😍 і це були незабутні емоції ❤️ Сказати , що я офігела - нічого не сказати 😂🎄До цього літні канікули проходили на пляжах Маріуполя , а зимові на пляжах Одеси 😂

Хоча в цьому теж була своя романтика🤣 Але однолітки стверджували , що я не бачила життя 🤣 і розповідали про пляжі Єгипту і Туреччини , манго , банани, папайю, маракуйю, ананаси ( всі , крім бананів бачила тільки на картинках )😢🥺🤪 Не знаю , чи правильно я роблю , що намагаюся з дрібними вчити географію по штампів у паспорті, але мені здається , що так веселіше і більше пізнавальними 🤣 А ще гештальт закриваю заодно 🤣», – пише Слава, розкривши таким чином мета поїздки.

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