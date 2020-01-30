Російська артистка Настя Івлєєва позувала в дуже яскравому вигляді

Популярна телеведуча і блогер вирішила залишити раніше реалізований на її волоссі ядерний малиновий колір, а також позувала з "невпізнанним" обличчям. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Так на новому опублікованому в особистому мікро-блозі відео артистки, вона красується на камеру, показуючи своє обличчя і волосся зблизька. На фото видно ефект "накладних вій" з пір'я за допомогою популярного в Instagram додатка. Крім того, артистка ще трохи більше зістригла волосся і вирішила залишити їх в яскравому малиновою кольорі.

Раніше відома росіянка вже експериментувала зі своєю зовнішністю, з волоссям зокрема:

"Коли я пофарбувалася в насичений рожевий, я думала проходжу тиждень і повернуся в блонд! У підсумку, я ганяю так більше місяця😂💕🤷🏼‍♀️ Вчора змінила відтінок на більш спокійний...", - підписала Настя відео.

Шанувальники по-різному реагують на побачене: комусь образ Насті дуже сподобався, хтось порахував таке "перетворення" більш доречним для підлітків.

Раніше повідомлялося про те, що артистка перетворилася з "бунтарки з малиновим кольором волосся", в практично гламурну блондинку.

Так на новому опублікованому в мережі кадрі, дівчина постала в блискучому вбранні - топі і подовженій спідниці з високим розрізом в районі ніг. На голові у артистки красувалася, ймовірно, перука - вона витягла свою руку вперед, перед нею стояв якийсь хлопець, напевно, партнер по знімальному майданчику.

Більше всього шанувальників зірки вразили підкачані ніжки артистки, мовляв, "ось це об'єми, солідно", а також впевненість Анастасії в студії і, крім того, її підтягнуте тіло в цілому і, як правило, позитивний настрій щодо будь-якої справи, за яку вона береться.

Нагадаємо, що ведуча «Орла і Решки» засвітила підкачані сідниці.

Як повідомляла Politeka, Елджей зробив Івлєєвій інтимний подарунок.

Також Politeka писала про те, що Настя Івлєєва відмовилась від жіночного образу.