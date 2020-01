View this post on Instagram

Когда я покрасилась в насыщенный розовый, я думала прохожу недельку и вернусь в блонд! В итоге, я гоняю так больше месяца😂💕🤷🏼‍♀️ Вчера поменяла оттенок на более спокойный, но безумно стильный! Мне так комфортно с ярким цветом волос, шо слов нет! Кстати, многие думают, что таким окрашиванием я якобы порчу себе волосы! Друзья, я крашу волосы у профессионала и даю им регулярный профессиональный уход! Они густые и плотные! А если вы не ухаживаете за волосами, то испоганить их может любая краска, мастер или сотня других факторов:) И вообще, это все стереотипы и страхи! Если ярко, то сразу пиздец ахахах ! Ах да, и на забывайте про витамины💕 Расскажите , был ли у вас яркий цвет волос? Если да , то какой? И как чувствуете с ним себя в обществе ? 🤔