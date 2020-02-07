Телеведуча і фітнес-блогер Поліна Логунова "відзначилася" відвертою публікацією

Як передає Politeka.net, в своєму мікроблозі дружина актора Дмитра Ступки поділилася знімком, на якому вона постала в купальнику. Зокрема, вона була в чорному литому пляжному костюмі.

Прийнявши пікантну позу, модель виставила "п'яту точку" напоказ - вона виринула з басейну і таким чином чітко були видні її підкачані сідниці, а також частково груди і татуювання на стегнах і руці:

«може я щось не так роблю?», «може губи не настільки великі?», «він сказав - хоче великі Груди», «може, я не досить худа?», «може я погано готую?», «може погана в...", - тривало підписала свій новий пост українська знаменитість, і поміркувала на тему жіночої закомплексованості і невдячності чоловіків.

Шанувальники не скільки звернули увагу на думки моделі, скільки на ідеальний, на думку фоловерів Поліни, вид ззаду на фото і фігуру Логунової.

Крім цього, нещодавно Логунова засвітила на камеру пишні груди, зігнувшись у спокусливій позі. "Настрій - потонути в теплій ковдрі".

"Як можна бути такою красивою?! 😍"

"Вау, просто вау 🔥"

"А може і завжди залипаю на тебе 😉🤣❤️"

Також зірка здивувала шанувальників фото, на якому вона постала в одних трусиках і ростібнутій джинсовій курточці. Багато хто прокоментував, що поставлять знімок на робочий стіл.

"Класна😱.... куртка джинсова))) А ви, Поліна, офігенна 🔥❤"

"А кажуть дупи немає. Ось же вона😁💝"

"Думаю це прекрасне фото для заставки на робочий стіл.🔥"

Нагадаємо також, раніше Поліна поділилася фото в дуже романтичній обстановці. Романтичній - кажуть одні, "типовій" - наполягають інші, "зухвалий вигляд" у знаменитості на фото - переконані треті.

Як би там не було, Поліна застигла на гойдалці стоячи у відкритому купальнику. Видно, що на пляжі дуже спекотно - засмагла красуня-телеведуча вся "блищить" на знімку, її шкіра явно відчула на собі весь ефект місцевого палючого сонця і була вимазана в піску.

На знаменитості був, схоже, роздільний купальник незрозумілого кольору - до фото, очевидно, застосований фільтр при публікації.

Крім іншого, фани зірки ТБ і мережі виділили підтягнуту фігуру Логунової, а також подякували за її корисні поради щодо догляду за собою; були і такі, які назвали дружину Дмитра Ступки "гарячою красунею" і заявили, що кадр ззаду "вдалий, побільше б таких".

Нагадаємо, оголена дружина Ступки виставила напоказ усі свої принади: «Ось це так форми!»

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