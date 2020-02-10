Популярна телеведуча Анфіса Чехова "блиснула" своїми пишними принадами на любительському фото

На фото Чехова позує біля моря, а на іншому знімку - для порівняння - на червоній килимовій доріжці. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки ТБ.

У так званих сторіз фани запитали модель, як їй вдалося так кардинально схуднути - раніше зірка, нагадаємо, була набагато більш "пишнотілою" і важила близько 20 кг більше, ніж зараз.

Анфіса пожартувала, просто показавши в сторіз фото "до" і "після" - зміни, як то кажуть, очевидні. На фото, де зірка мережі виглядає більш стрункою, вона позує у відкритому купальнику, скинувши накидку з плечей.

Зазначимо, що у фанів телеведучої не було можливості прокоментувати фотоколаж, але раніше вони неодноразово відзначали, що Анфіса просто "неймовірна жінка" - красива, позитивно мисляча і є дуже привабливою в очах протилежної статі.

Як повідомлялося раніше, телеведуча Анфіса Чехова похвалилася ідеальними формами в прозорому одязі.

На фото Чехова позує в прозорій блузці. Також Анфіса була в штанах або джинсах, а поруч можна побачити її улюбленця французького бульдога, який дивиться на неї. У цей момент телеведуча тримає склянку води у руці і дивиться на камеру. Чехова позує сидячи на дивані, а поруч можна побачити штори, журнальний столик і картини на стіні.

Фанати встигли поставити майже три тисячі лайків, а також написали кілька коментарів, хвалячи красу телеведучої.

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