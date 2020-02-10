Астролог Павло Глоба розповів, яких знаків Зодіаку чекають приємні зміни на цьому тижні

Фахівець стверджує, що зміни на краще відчують три представники зодіакального кола.

Овен

Цього знаку Зодіаку астролог радить ні в якому разі не налаштовувати себе на негатив. Позитивний настрій стане запорукою успіху в найближчий тиждень. У період з 10 по 16 ви будете чарівні. Любовна сфера виявиться найбільш вдалою для овнів.

на Вас чекає зустріч з людиною, яка назавжди змінить ваше життя.

Лев

Астролог стверджує, що для левів цей тиждень стане справжньою казкою для представників цього знака Зодіаку. Все, за що ви не візьметеся - вийде. Крім того, Львів чекають зміни в житті на краще. Не виключає астролог і нові знайомства, які також вплинуть на долю Львова.



Козеріг

Для того, щоб уникнути неприємностей і відчути позитивні зміни в житті астролог Козерогам радить зберігати холоднокровність і обережність. Залишаючись непохитними, ви зможете виконати свої заповітні бажання. У цей період з'явиться рішучість, сміливість і удача почне супроводжувати в діловій сфері. Також ви нарешті зможете досягти взаєморозуміння зі старими знайомими.



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