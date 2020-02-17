Співачка показала себе в домашньому вигляді перед концертом

Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

В цей раз знаменита артистка поділилася незвичайними кадрами, на яких показала себе в новому образі і засвітила свій спортивний стиль. Так, Кароліна опублікувала фото, на якому позує у вільному, кілька домашньому вбранні.

Спочатку зірка показала знімки, зроблені в машині. Потім влаштувала розспівування перед концертом і те, як співає перед порожнім залом в тому ж образі.

Вона позувала без макіяжу, звично вбравшись у зручний одяг, яку часто показує в Сторі. Так, артистка позувала у звичайній дутій куртці з дрібним геометричним принтом, темно-сірі джинси і масивні коричневі черевики.

До цього артистка вирішила похвалитися незвичайним відеороликом, позуючи на сцені шоу-туру "The Best", де виконує свої найяскравіші хіти.

Так, артистка представила прем'єру пісні "Я б літала", вийшовши на сцену в брючному синьому костюмі вільного розміру з масивних паєток. Причому зірка продовжує це під час свого туру, кожен раз привертаючи увагу до нових робіт.

Також на показаному відео можна помітити ще кілька стильних нарядів зірки. Наприклад, яскраво-червону сукню з блискітками і пікантними вирізами з боків. Шанувальники під новим постом в Instagram зірки написали свої враження з приводу побаченого, а також розповіли про очікування, пов'язані з новими виступами.

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