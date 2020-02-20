Астролог підкаже, хто з представників зодіакального кола знайде щастя в особистому житті

Березень принесе деяким знакам Зодіаку серйозний успіх в любовних справах.

Відомий астролог Павло Глоба назвав трьох представників зодіакальних сузір'їв, які мають найбільш високі шанси зустріти свою другу половинку вже на початку цієї весни.

Овни

З перших днів березня везіння чекає одиноких Овнів, навколо них будуть постійно з'являтися цікаві люди. Це зробить перший місяць весни насиченим зустрічами і спілкуванням з приємними людьми.

Саме з численних співрозмовників представники цього знака Зодіаку знайдуть споріднену душу, яка кардинально змінить життя Овнів. У той же самий час, одруженим Овнам захочеться освіжити свої стосунки. Хоча вони проявляти ініціативу не будуть, а захочуть активних дій від партнера.

Близнюки

Зірки обіцяють щасливу зустріч самотнім представникам цього знаку Зодіаку в тому випадку, якщо вони перестануть завищувати вимоги до партнерів. Близнюки можуть зустріти прекрасного супутника. Але віртуальні знайомства не принесуть щастя, оскільки реальна зустріч принесе розчарування.

Астролог вважає, що цим знакам Зодіаку необхідно більше бувати в компанії людей, щоб бути на виду.

Козеріг

В останній декаді березня представників цього знака Зодіаку чекають приємні знайомства. Астролог допускає, що споріднена душа Козерогів в цей час буде придивлятися і вирішуватися на активні дії, тому треба частіше виходити в люди.

Козероги, які мають другу половинку, зможуть підняти відношення на новий рівень або ж розірвати їх остаточно. Все залежить від самих Козерогів і їх планів на майбутнє.

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